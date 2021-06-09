Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд

Правительство на заседании 9 июня 2021 года одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот".

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации взамен льгот по оплате проезда.

Принятие законопроекта даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопрос предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.

Как сообщалось, ранее власти Киева настаивали на том, что финансировать предоставление принятых на государственном уровне льгот на проезд нужно из госбюджета.