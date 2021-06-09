Суд разрешил ввести в эксплуатацию скандальный дом-монстр на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением от 8 июня отменил меры по обеспечению иска, в том числе запрет ввода в эксплуатацию 12-этажного дома по ул. Нижний Вал, 27-29, на Подоле.

Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

Чиновник отметил, что после этого решения суда возникает риск, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдаст разрешение на ввод этого дома в эксплуатацию.

"Сейчас суд отменил меры обеспечения иска, в частности, запрет ввода в эксплуатацию "дома-монстра". В то же время обжалования этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск, что ГАСИ введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли", – отметил заместитель городского головы.

Он подчеркнул, что решение Северного апелляционного хозяйственного суда будет обжаловано.

"Все городские службы пока актуализированы с целью предпринять все необходимые меры для недопущения эксплуатации данного дома. Это будет борьба, как административная, так и судебная", – сказал Бондаренко.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать застройщику – ООО "Патели Лизинг" – сертификат на ввод в эксплуатацию дома по ул. Нижний Вал, 27-29.

Кроме того, 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева, который ранее обязал фирму снести самовольно построенные четыре этажа указанного здания, известного как "Дом-монстр на Подоле".

Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренду продлили еще на 5 лет.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа дома. Как указал суд, они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Однако 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.