Кабмин назначил замминистра здравоохранения по евроинтеграции
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Кабинет министров назначил генерального директора фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Александра Комариду заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.
Перед этим Кабмин 26 мая уволил с должности замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игоря Иващенко.
Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, предварительно уволив с поста министра Максима Степанова.
Джерело: Интерфакс-Украина