Рынок битумов для ремонта дорог в Украине вырос в мае на 50%

Баланс украинского рынка битумов в мае 2021 года составил 154,4 тыс. тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (94,9 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Росту рынка поспособствовало увеличение импортных поставок. Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси - более 60% в общей структуре, что составляет 75 тыс. тонн. Из этого объема 56,3 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 18,7 тыс. тонн - железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 9,1 тыс. тонн битумов, что на 8,6% больше показателя мая 2020 года (8,4 тыс. тонн). На Литву по итогу месяца пришлось 2,5 тыс. тонн ресурса. Кроме этого, в мае было импортировано по морю 10,2 тыс. тонн битумов производства Motor Oil Hellas из Греции, 9,2 тыс тонн - из Испании и 5,5 тыс. тонн - из Италии.

Внутреннее производство битумов по итогу отчетного месяца выросло на 12%, до 37,1 тыс. тонн. Так, завод "Укртатнафты" произвел 36,7 тыс. тонн, что на 14,4% больше прошлогоднего показателя. Несмотря на это, доля Кременчугского НПЗ в балансе рынка снизилась с 35% в мае прошлого года до 23% в мае 2021 года.

"Укргаздобыча" произвела 300 тонн продукта, что соответствует показателю прошлогоднего мая.

В "А-95" отметили, что баланс украинского рынка битумов в январе-мае 2021 года составил 321 тыс. тонн, что на 48,3% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (216,3 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что плановый ремонт Мозырского НПЗ, старт которого запланирован на начало июня 2021 года, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину.

В 2020 году белорусские нефтеперерабатывающие предприятия поставили в Украину 2,22 млн тонн дизельного топлива, или 30% всего украинского рынка, 857,2 тыс. тонн бензинов (40% рынка) и 582,6 тыс. тонн битума (49% рынка).