Евросоюз предложил Зеленскому бороться с олигархами путем укрепления госинститутов

В центре борьбы с влиянием олигархов должно находиться укрепление государственных институтов, в частности, правоохранительной и судебных систем, антимонопольных органов и общественных медиа.

Об этом глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил в Twitter, комментируя инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах.

"Основной фокус должен быть (направлен, – ред.) на укрепление государственных институтов, таких как правоохранительные органы, включая судебную систему, антимонопольные органы, общественное вещание и другие", – подчеркнул посол ЕС.

Он отметил, что ЕС знаком с так называемым законопроектом "об олигархах", внесенным в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским.

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за верховенство закона, укрепления доверия украинских граждан к государственным институтам и, не в последнюю очередь, раскрытие украинского экономического потенциала на благо народа Украины", – добавил Маасикас.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду так называемый законопроект об олигархах. Согласно документу, перечень олигархов будет утверждать СНБО. Такое предложение раскритиковал спикер парламента Дмитрий Разумков, указав, что таким образом процесс будет контролировать президент.

В то же время законопроект не предусматривает существенных ограничений для олигархов: внесенным в реестр лицам будет запрещено лично осуществлять взносы в поддержку политических партий или быть покупателями в процессе приватизации объектов большой приватизации.