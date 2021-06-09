Бывшим менеджерам "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" грозит 6 лет заключения, – прокурор

В Высшем антикоррупционном суде начались дебаты по делу бывшего заместителя руководителя "Харьковоблэнерго" и директора КП "Харьковводоканал", подозреваемых в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"В Высшем антикоррупционном суде начаты судебные дебаты по делу об обвинении бывшего заместителя руководителя ПАО "Харьковоблэнерго" и директора КП "Харьковводоканал", которые вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом в нарушение требований действующего законодательства заключили трехсторонний договор переуступки права требования, в результате чего интересам предприятия нанесены убытки на сумму более 18 млн грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Так, прокурор САП в судебном заседании, которое состоялось 9 июня 2021 года, в своей речи еще раз подчеркнул полноту собранных доказательств, а также важные аспекты отдельных материалов по делу.

"Завершающим свое выступление, прокурор попросил суд применить к указанным лицам суровое наказание, а именно 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом", - уточняется в сообщении.

Продолжение дебатов, на которых запланировано выступление стороны защиты, состоится 22 июля 2021 года.

65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29,8% акций до последнего времени владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным. Но в конце февраля владельцем этого пакета стала кипрская компания Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского.