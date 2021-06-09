Предприятие "Укроборонпрома" купило элитный внедорожник Toyota за 1,3 миллиона

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" госконцерна "Укроборонпром" 19 мая заказала ООО "Автосамит на Столичном" легковой автомобиль за 1,33 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит 7-местный полноприводный джип Toyota Highlander Hybrid Elegance 2021 выпуска цвета белый перламутр. Автомобиль будет иметь 3-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, отделку сидений искусственной кожей, подушки безопасности, подогрев лобового стекла, 8'' TFT сенсорный дисплей, систему предупреждения об усталости водителя, цветной 7-дюймовый дисплей, систему предаварийной безопасности.

В автосалонах Toyota Highlander Hybrid Elegance можно приобрести за 1,34 млн грн.

"Автосамит на Столичном" получил заказ без конкуренции. Фирма была единственным участником тендера, а ее предложение оказалось всего на 100 грн ниже ожидаемой стоимости закупки.

Учредителем ООО "Автосамит на Столичном" является Тариэл Васадзе и ООО "Украинская Автомобильная Корпорация", которое также принадлежит ему. Директор фирмы-победителя – Сергей Пустовойтенко.

Как сообщалось, госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" из концерна "Укроборонпром" ранее также купило новый автомобиль Toyota Highlander за 1,31 млн грн.