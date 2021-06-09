Предприятие "Укроборонпрома" купило элитный внедорожник Toyota за 1,3 миллиона
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит 7-местный полноприводный джип Toyota Highlander Hybrid Elegance 2021 выпуска цвета белый перламутр. Автомобиль будет иметь 3-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, отделку сидений искусственной кожей, подушки безопасности, подогрев лобового стекла, 8'' TFT сенсорный дисплей, систему предупреждения об усталости водителя, цветной 7-дюймовый дисплей, систему предаварийной безопасности.
В автосалонах Toyota Highlander Hybrid Elegance можно приобрести за 1,34 млн грн.
"Автосамит на Столичном" получил заказ без конкуренции. Фирма была единственным участником тендера, а ее предложение оказалось всего на 100 грн ниже ожидаемой стоимости закупки.
Учредителем ООО "Автосамит на Столичном" является Тариэл Васадзе и ООО "Украинская Автомобильная Корпорация", которое также принадлежит ему. Директор фирмы-победителя – Сергей Пустовойтенко.
Как сообщалось, госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" из концерна "Укроборонпром" ранее также купило новый автомобиль Toyota Highlander за 1,31 млн грн.