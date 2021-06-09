Нацбанк предложил ввести дифференцированный тариф в системе BankID

Национальный банк планирует ввести дифференцированный межабонентский тариф в системе BankID.

Соответствующая концепция была представлена на рассмотрение участников системы, передает пресс-служба регулятора.

"Она базируется на принципе установления размера тарифа в зависимости от объема данных, который передается банком-идентификатором коммерческому абоненту − предоставителю услуг. Такой подход позволит адаптировать тарификацию под локальные потребности участников рынка за счет возможности выбора ими того объема данных, который максимально соответствует особенностям их бизнес-процессов и специфике услуг. В то же время это будет способствовать расширению круга участников системы и предоставит пользователям возможность использовать Систему BankID НБУ для получения еще большего перечня дистанционных услуг", − сказано в сообщении.

Кроме того, Нацбанк предложил ввести новый функционал верификации платежных карт.

"Его внедрение позволит осуществлять проверку принадлежности платежной карты лицу, которое инициирует запрос на дистанционную идентификацию через Систему BankID НБУ. Такая возможность актуальна для абонентов, предоставляющих услуги, которые, например, осуществляют выплаты на карты клиентам (услуги онлайн-кредитования)", − пояснили в Нацбанке.

Национальный банк также запланировал внести изменения в процесс обжалования электронных идентификаций в системе BankID НБУ. Так, будет предусмотрено право абонентов самостоятельно решать споры между собой.

Также был анонсирован перечень тарифов на услуги Национального банка в системе BankID НБУ, внедрение которых запланировано в четвертом квартале 2021 года.

В НБУ напомнили, что с июля 2020 года внедрена коммерческая модель системы BankID НБУ. Она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов-поставщикам услуг, которые предоставляют банковские, финансовые или коммерческие услуги, за каждую успешную идентификацию пользователя в размере 20 грн. С начала ее работы банки-идентификаторы получили 56 млн грн дополнительного дохода.