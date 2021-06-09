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Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД

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Кабмин выделил 800 миллионов на доплаты сотрудникам МВД
Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №588 от 9 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства преимущественно выделяются на доплаты сотрудникам МВД.

Больше всего средств из общей суммы выделено на доплаты сотрудникам Национальной полиции – 679,26 млн грн.

Кроме того, Аппарату МВД выделено 71,6 млн грн, в том числе для выплаты доплаты медицинским работникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на доплаты служащим Государственной пограничной службе выделено 30,81 млн грн, Национальной гвардии – 16,59 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 1,74 млн грн.

Как сообщалось, в 2020 году Кабинет министров выделили 4 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

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Топ коментарі

  • Олег Смуток 8713be8e
    Правильно, адже саме мусора боряться з епідемією не якісь там медики...
  • I D 1f3b7626
    Мусарам як завжди мало бабла....Тепер у МВСних вузах знов престижно вчитись...Знов всяка шушара, синки і дочки мусарські підуть кар'єру робити...Цій країні не потрібні інженери, люди інших технічних спеціальностей...Є тільки мусара і вчителі, До вчителів хоча повага є. А МУСАРА, ВОНИ - ПІДАРАСИ#.....
    P.S.. Скільки мусару грошей не давай, він всеодно ПІДАР#
  • Igor V 184bb5c7
    Так никто не против нормальных зарплат рядовой полиции. Просто в Швейцарии министр мвд и его замы, и замы замов не долларовые миллионеры, как это в мусарке собакова. В Швейцарии нет войны и военнослущие получают зарплату вовремя, в отличии от Украины.
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