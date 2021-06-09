Нацкомиссия урегулирует работу систем накопления электроэнергии

Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила проект изменений в Кодекс системы передачи, которые предусматривают нормативное и техническое урегулирование работы электроустановок систем накопления энергии (СНЭ).

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ в среду, 9 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту документа, проект соответствующего постановления предусматривает, в частности, внедрение технических требований к СНЭ и их подключение к электрическим сетям внутреннего электрообеспечения пользователей системы передачи.

Кроме того, предусматривается введение требований относительно системных испытаний и эксплуатации СНЭ, предоставления вспомогательных услуг оператору системы передачи (ОСП) с помощью СНЭ, а также к порядку обмена информацией между ОСП и пользователями систем накопления.

"Это достаточно знаковое решение, поскольку сейчас у всех на слуху необходимость урегулирования вопросов относительно систем накопления и принятия комплекса нормативных документов с соответствующими определениями, способами и принципами работы СНЭ на рынке, механизмами их поддержки", − заявил на заседании член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

По его словам, это решение является частью обязательств Украины по выполнению договора кредитования "Укргидроэнерго" Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин одобрил кредит МБРР и Фонда чистых технологий на общую сумму $211 млн для "Укргидроэнерго". Средства будут направлены на установку литий-ионных систем накопления энергии мощностью 197 МВт на территории станций "Укргидроэнерго", которые планируется привлечь для оказания вспомогательных услуг регулирования частоты и активной мощности, в частности резерва поддержания частоты и резерва восстановления частоты. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.