Связанная с Юрушевым компания отсудила проданный "Ощадбанком" Фиале комплекс "Арктика"

Суд удовлетворил иск ООО "Торгово-логистический комплекс "Арктика" к "Ощадбанку" и признал неподлежащей исполнению исполнительную надпись нотариуса о взыскании логистического комплекса в счет частичного погашения долга вышеуказанной компании по кредитному договору.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 25 мая, передает Finbalance.

Согласно материалам суда, 4 ноября 2014 года между "Ощадбанком" и ООО "Торгово-логистический центр "Арктика" был заключен кредитный договор на 100 млн грн. В свою очередь частная компания передала банку в ипотеку рыбную ярмарку и комплекс по хранению и производству продуктов питания, который находится по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н., с. Софиевская Борщаговка, ул. Черновола, 46а, а также земельные участки под ним.

В марте 2016 года "Ощадбанк" потребовал досрочного возврата долга из-за наличия просроченной задолженности, однако кредит не был погашен и банк обратил взыскание на предмет ипотеки.

Однако ООО "ТЛК "Арктика" в суде заявило о незаконности начисления задолженности, которая стала основанием для взыскания залога. В итоге суд согласился, что "Ощадбанк" при взыскании заложенного по кредиту имущества частично неправильно рассчитал задолженность заемщика, и признал исполнительную надпись о взыскании залога не подлежащей исполнению в целом.

В свою очередь в пресс-службе "Ощадбанка" заявили, что обжалуют указанное решение суда в апелляционной инстанции.

При этом в банке напомнили, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 6 марта 2019 года в полной мере поддержал позицию "Ощадбанка" и отклонил кассационную жалобу ООО "ТЛК "Арктика" о взыскании с банка 124 млн грн.

Напомним, ООО "ТЛК "Арктика" связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.

Подробнее об истории спора вокруг этого объекта читайте в материале БизнесЦензор: "Дорогая рыба" Юрушева: "Ощадбанк" остался без залога на полмиллиарда

Как сообщалось, в ноябре 2018 года "Ощадбанк" продал логистический центр "Арктика" на аукционе компании из группы Dragon Capital Томаша Фиалы за 195 млн грн.

В свою очередь весной 2021 года Dragon Capital решил сдать "Арктику" в аренду холдингу МХП Юрия Косюка.