Шмыгаль анонсировал сокращение 10% госслужащих центральных органов власти

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в результате реформы государственного управления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%", - написал Шмыгаль.

Также он сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом Кабмина, Минфином, Минцифрой и нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил Шмыгаль.