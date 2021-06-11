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Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)

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Курс гривни вырос до 27 грн/$ впервые с июля прошлого года (обновлено)
В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 июня, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,0452 грн/$, тогда как в полдень четверга это значение составляло 27,10 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 27,05 грн/$ почти год тому назад – 10 июля 2020 года.

По итогам торгов на межбанке Национальный банк установил на понедельник, 14 июня, официальный курс гривни на уровне 27,0404 грн/$, укрепив его на 7 копеек.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    5 ярдов вывел из страны беня (у другие банковские жулики поменьше сравнимую сумму) - а курс в три раза опустил петя! какие ж вы дебилы одноклеточные
  • kelt kant
    все очень просто - Минфин еще 18 мая выставил на продажу Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму 14 миллиардов 158 миллионов гривень под разные сроки погашения и под разные процентные ставки... фактически на вышеуказанную сумму команда зеленых новых лиц взяла в долг под проценты... поэтому курс и отреагировал условным "укреплением" гривни. Выпускники "трускавецкой школы ИкАномики" так уже поступали, в 2019 г. сразу после прихода к власти, уронив тогда цену бакса до 23.5 под радостные повизгивания зеленого лохтората... а чуть позже получили падение экономики включая обвал промышленного производства, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, невозврат кредитов предприятиями и тд., причем было все это еще ДО коронавирусной пандемии - экономика отреагировала уже к концу 2019 г. Экономика это вам не членом по роялю стучать, тут думать надо...
  • Макс Полиграф
    очень печально что вы незнакомы с реалиями - заробитчане едут и работают три месяца нелегально. после чего возвращаются, и снова едут через три месяца снова.
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