ГБР обнаружило масштабную незаконного ввоза евроблях через таможню

Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

"Установлено, что пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое "оформленное" авто он брал $600. Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.