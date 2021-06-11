"Нафтогаз" ищет альтернативу контракту с компанией Фирташа, – Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подверг критике заключенный его предшественником Андреем Коболевым крупный годовой контракт на поставку газа для нужд населения с компанией "ЙЕ Энергией" Дмитрия Фирташа и заявил о поиске альтернативы.

Об этом он сообщил во время организованного U.S. – Ukraine Business Council вебинаре, передает Интерфакс-Украина.

"Мы смотрим на контракт. Определенная вещь, которая мне не нравится, что компании Фирташа покупают ниже спотовой цены и могут продать этот газ промышленным потребителям. Мы создали компаниям Фирташа возможность для арбитража", – сказал он.

Витренко уточнил, что контракт еще остается в силе, но по нему были заданы вопросы различными органами, в том числе Антимонопольным комитетом Украины, и созданные им возможности противоречат задекларированной борьбе с олигархами.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что идет поиск альтернативных решений в условиях, пока в Украине нет ликвидного рынка газа для годовых контрактов. В качестве примера он назвал создание "балансирующей группы" с частными игроками рынка, в котором НАК мог бы выступить поставщиком газа, но одновременно имел бы возможность способствовать развитию рынка.

Витренко добавил, что параллельно "Нафтогаз" продолжит развивать компанию по поставкам газа населению, чтобы чувствовать и иметь влияние на рынок, однако не намерен становиться доминирующим игроком на нем и будет способствовать развитию конкуренции.

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Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Хотя перед этим Кабмин по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

В итоге переход на годовые контракты был осуществлен с 1 мая, группа "Нафтогаз" предложила потребителям цену 7,96 грн/куб. м, а связанные с "ЙЕ Энергия" компании – 7,99 грн/куб. м, тогда как до этого с начала года они и большинство поставщиков держали цену 6,99 грн/куб. м.