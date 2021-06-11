Суд признал банкротом компанию "Вог Ритейл" из группы "Континиум"

Суд признал банкротом ООО "ВОГ Ритейл" и открыл ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение Хозсуд Волынской области принял 8 июня, сообщает Finbalance.

В рамках рассмотрения дела о банкротстве суд 13 апреля признал требования ряда кредиторов к ООО "ВОГ Ритейл":

ООО "Финансовая компания "Финанс Юнион С" (1,1 млрд грн, фирма скупала долги группы "ВОГ" перед банками);

ООО "Вест Петрол Маркет" (718,4 млн грн);

ООО "ВОГ Трейд Ресурс" (112 млн грн);

ООО "Нефтетрейд Ресурс" (59,4 млн грн);

ООО "ВОГ Кард" (16 млн грн);

ООО "ВОГ Ритейл" (15 млн грн);

ООО "Финэксперт" (5,5 млн грн);

ООО "Литойл" (4,1 млн грн).

Также суд признал требования Главного управления Налоговой службы во Львовской области (на 40 млн грн), ГУ ГНС в Запорожской области (49,4 млн грн), ГУ ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе (32,4 млн грн), ГУ ГНС в Черкасской области (25,1 млн грн), ГУ ГНС в Днепропетровской области (20,2 млн грн), ГУ ГНС в Черниговской области (17,8 млн грн), ГУ ГНС в Хмельницкой области (15,95 млн грн), ГУ ГНС в Сумской области (8,8 млн грн) ГУ ГНС в Винницкой области (1,4 млн грн).

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Как сообщалось, производство по делу о банкротстве ООО "ВОГ Ритейл" было открыто определением Хозяйственного суда Волынской области от 28 января по инициативе ООО "ТВ Сад" из-за долга на 168,9 млн грн.

В госреестре бенефициарами ООО "Вог Ритейл" указаны Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети покойного нардепа Игоря Еремеева – Роман и София. Этим физлицам принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов – в том числе сеть АЗС WOG).

В октябре 2020 года Хозсуд Волынской области открыл производство по делу о банкротстве ООО "Вог Трейдинг", которое принадлежит тем же владельцам.

17 ноября 2020 года суд своими постановлениями признал требования ряда кредиторов к ООО "ВОГ Трейдинг", в том числе ООО "Вог Ритейл" – на 1,6 млрд грн (четвертая очередь), ООО "Нефтетрейд Ресурс" – на 730,6 млн грн (четвертая очередь), ООО "Вог Трейд" – на 382 ,8 млн грн (четвертая очередь). Все эти компании связаны с группой "Континиум".

Кроме того суд признал требование кредиторов, связанных с Дмитрием Фирташем: ЧАО "Концерн Стирол" – на 599 млн грн (в т.ч. 561 млн грн – четвертая очередь), ЧАО "Укргаз-Энерго" – на 446,5 млн грн (четвертая очередь), ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" – на 70,6 млн грн (четвертая очередь).

Напомним, в 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Д. Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").

В 2020 году сообщалось, что бенефициары группы "Континиум" начали тесно сотрудничать с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.