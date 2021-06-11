Предприятия Минэкономики за год получили 5,8 миллиарда убытков

За 2020 год предприятия, которые принадлежат к сфере управления министерства экономики, отчитались об общих убытках на 5,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 2020 год, сообщает проект "Марлин".

Наибольшие убытки за прошлый год понесла Государственная продовольствено-зерновая корпорация Украины, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта – 5,8 млрд грн.

Еще 197 млн грн убытков получил Аграрный фонд, который позиционирует себя как гарант продовольственной безопасности Украины.

Также 156,9 млн грн убытков в 2020 году понес Павлоградский химический завод, который принимает участие в производстве ракетных коплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других.

Кроме того, госпредприятие "Коневодство Украины", которое разводит лошадей в коммерческих целях, завершило год с убытками на 92,3 млн грн.

По результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытка.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на госпредприятия ведомства составляло 23 651 человек. Общие расходы на оплату труда составляли 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на зарплату работников составляли 12,7 тыс. грн, на административный-управленческий персонал – 21,1 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 52,3 тыс. грн.