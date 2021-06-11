Нацбанк предупредил три страховые компании за непредоставление отчетов

Национальный банк применил к трем страховым компаниям меры воздействия в виде обязательства устранить нарушения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, компании не подали Нацбанку отчетности за первый квартал 2021 года.

Речь идет о таких страховщиках как: ОДО "СК "Бизнес Страхование", ЧАО "Альянс-гарант "СК" и ЧАО "СК "Ди’лайф".

Отмечается, что указанные страховые компании обязаны до 6 июля устранить нарушения и подать отчеты.

В Нацбанке добавили, что ранее этим компаниям были остановлены действия лицензий на совершение страховой деятельности – "Бизнес страхованию" за неподачу отчетности за 9 месяцев 2020 года, "Альянс-гаранту" и "Ди’лайфу" – за нарушение требований к платежеспособности и обязательных финансовых нормативов.