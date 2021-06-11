Крюковский завод сократил производство вагонов с начала года на 63%

"Крюковский вагоностроительный завод" в январе-мае 2021 года произвел 323 вагона, что на 62,6% или на 531 вагон меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета

При этом в январе-мае 2021 года КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-мае 2020 года было произведено 26 пассажирских вагонов.

В июне 2021 года предприятие работает 13 дней.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-марте 2021 года получило чистый убыток в размере 72,12 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года чистая прибыль составила 75,17 млн грн.