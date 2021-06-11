На месте первой проданной исправительной колонии во Львове построят офисы для IT-компании

Компания "Девелопмент инжиниринг сервис", которая принадлежит Тарасу Зубику и входит в группу SoftServe, планирует построить офисный кампус на месте выкупленной на аукционе в начале июня исправительной колонии №48 во Львове.

В компании сообщили, что кампус задумывается как единое пространство для команд SoftServe, в котором будет объединена часть львовских офисов, а также размещены другие инфраструктурные объекты, сообщает отраслевое издание ain.ua.

Сейчас у SoftServe во Львове 10 офисов, в которых работает около 4 тыс. сотрудников.

Старт работы над проектом запланирован на 2022 год. По предварительным оценкам, для его реализации понадобится 5-6 лет.

Как сообщалось, продажа бывшей львовской колонии №48 стала первой в рамках "Большой распродажи тюрем" — совместного проекта Минюста и Фонда госимущества.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га.

Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.