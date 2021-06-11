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Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов

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Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.

В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.

При этом НБУ не покупал валюту.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.

Как сообщалось, на прошлой неделе регулятор выкупил на межбанке $40 млн.

При этом в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Интерфакс-Украина

Топ коментарі

  • Андрей Андрей #488767
    ...В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций....
    При этом НБУ не покупал валюту.

    "....дала, не дала - не могу понять...
    Источник: https://biz.censor.net/n3270936
  • Eques Patriam
    Якби не вона то гривні взагалі б скоріше за все не було. Всі банки б оголосили дефолт коли стадо із твоїм рівнем інтелекту побігло б знімати гроші яких у банків насправді не було, ну і взагалі все було б дуже хреново.
  • Дмитрий Гавр
    Штучно опустити гривню. Щоб потім скупити бакс за рахунок стада...))) Бо дефіцит бюджету шалений, а МВФ та інші гроші ідіотам давати не хочуть. Осінь-Зима буде цікава. Без газу бо буба "найвеличніший політик". з дефолтом під ялинкою, пардон під табуретом бо як зараз ліса стрежуть то ялинок не бачити ще довго(лишень штучні, якщо встиг купити при баризі). Хоча за три роки Україна повинна буде, покрита лісом)))
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