Нацбанк скупил за неделю на межбанке $375 миллионов
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Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.
В частности, Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.
При этом НБУ не покупал валюту.
В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.
Как сообщалось, на прошлой неделе регулятор выкупил на межбанке $40 млн.
При этом в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.
В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.
Джерело: Интерфакс-Украина