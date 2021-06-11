Оператор ГТС потратит 100 миллионов на услуги норвежских юристов

Норвежская юридическая компания Wikborg Rein Advokatfirma AS одержала победу в тендере ООО "Оператор ГТС Украины" по заказу услуг юридического консультирования и юридического представительства общей стоимостью 97,5 млн грн (с НДС).

Об этом сообщается в системе закупок Prozorro, сообщает отраслевое издание ExPro.

Услуги должны быть предоставлены в количестве, необходимом для полного и надлежащего исполнения условий договора в течение 30 месяцев. Общее количество часов предоставления услуг по договору составит ориентировочно 13,8 тыс. часов.

В частности, исполнитель должен предоставлять услуги по юридическому консультированию и юридическому представительству, связанные с защитой интересов Оператора ГТС в том числе в украинских и иностранных государственных органах и учреждениях, в судах или в международных арбитражах, международных организациях, финансовых учреждениях.

В тендере принимали участие две компании – Wikborg Rein Advokatfirma AS и Schönherr Rechtsanwälte GmbH, предложение последней было дороже на 1,5 млн грн.

Как сообщалось, Wikborg Rein представляла интересы "Нафтогаза Украины" в арбитражном споре с российским "Газпромом".

В марте 2020 года "Нафтогаз" заключил соглашение с Wikborg Rein Advokatfirma AS на предоставление юридических услуг до 2024 года стоимостью 25 млн евро или 770 млн грн.