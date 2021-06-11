Сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года

До конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году.

Как сообщил директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, со следующей недели сеть начнет открывать магазины в других городах Украины. В планах – открытие 40 магазинов до конца года, передает Retailers.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

По словам Хоменко, магазин закрыт временно, так как испытывает сложности с товарами. Но добавил, что он возобновит работу до конца июня этого года.

Также в планах сети Mere открытие 40 магазинов в других украинских городах до конца 2021 года. На следующей неделе запланированы открытия магазина в Белой Церкви, 4 магазинов в Днепропетровской области и еще одного – в Черновцах.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания. По информации Retail Gazette, Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих восьми-десяти лет.