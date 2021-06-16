"Укрзализныця" планирует запустить мобильное приложение до конца года

"Укрзализныця" планирует запустить мобильное приложение для пассажиров до конца 2021 года и ожидает, что оно закроет до 60% онлайн-продаж билетов.

Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам работы "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

"В этом году задача реализовать мобильное приложение, поскольку у нас уже 73% продаж билетов идут онлайн. И мобильное приложение может закрыть где-то 60% от этого объема. Параллельно с приложением для клиента идет разработка приложения для проводника - оно уже есть в тестовом режиме. Также в плане капитальных инвестиций есть закупка около 11 тыс. смартфонов для проводников поездов дальнего следования и "Интерсити", - сказал Перцовский.

Следующим шагом, по его словам, будет распространение этого проекта на поезда пригородного сообщения.

Перцовский также подчеркнул, что ключевым вопросом для "Укрзализныци" сейчас является необходимость миграции автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками с устаревшего "железа", большая часть которого к настоящему времени уже выведена из эксплуатации.

Этот процесс, по его словам, вынесен компанией в планы реализации на 2022 год.

Перцовский также отметил, что программная "шина данных", на которую можно добавлять сервисы продажи через веб-сайт и мобильное приложение, а также через чат-боты и партнерские сети, уже построена и функционирует. Но в то же время сайту компании не хватает функционала.

"Существующий веб-сайт лично меня, как и многих клиентов, абсолютно не устраивает. Там не хватает каких-то базовых сервисов по примеру "листа ожидания", - заявил Перцовский.

Он также подтвердил информацию о том, что большая часть IТ-продуктов не принадлежит "Укрзализныце", заявив, что в планах компании развивать собственную IТ-инфраструктуру.

Как сообщалось, "Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему "Prozorro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов.

Прогнозируется, что от передачи в аренду указанных площадей "Укрзализныця" планирует получать в месяц минимум 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.