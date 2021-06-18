Итоги недели: Налоговая амнистия, отмена карантина для фестивалей и санкции против Фирташа и Фукса

Главные новости экономики за неделю 14 - 18 июня.

ФИНАНСЫ

"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 миллионов под гарантию государства

"Укравтодор" разместил шестилетние еврооблигации на $700 млн под 6,25% годовых под гарантию государства. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, объем заявок превысил $2,4 млрд. Полученные средства пойдут на ремонт дорог.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых, но свернет программу рефинансирования

Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на то, что рост инфляции превысил прогноз. В то же время НБУ обещает постепенно свернуть программы долгосрочного рефинансирования с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.

Зеленский заявил о необходимости особых условий по кредитам МВФ для Украины

Президент считает, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, заявил Зеленский в интервью ведущим западным информагентствам. При этом президент уверен, что Украина может обойтись и без очередного транша от МВФ.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко уточил, что для получения транша Украине необходимо решить три вопроса в свере борьбы с коррупцией и реформы судебной системы.

Курс гривни впервые за год превысил отметку 27 грн/$

Курс гривни впервые с июля прошлого года превысил отметку 27 грн/$. По итогам торгов в пятницу Нацбанк установил курс на уровне 27,28-27,30 грн/$1.

В Нацбанке причинами укрепления курса называют благоприятные условия для украинского экспорта, активную продажу валюты населением, снижение военного напряжения на границах и возобновление интереса нерезидентов к украинским ценным бумагам.

Минфин начал снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,97 млрд грн. При этом ставку по однолетним облигациям удалось снизить до 10,97%, а по двухлетним – до 12% годовых.

Зеленский разрешил передавать в залог по кредитам недвижимость на Донбассе

Законом с 1 мая 2021 года отменяется мораторий на взыскание по кредитам залоговой недвижимости, расположенной в зоне Операции объединенных сил на подконтрольном Донбассе. Такое решение призвано позволить местным жителям и предпринимателям участвовать в льготных программах кредитования.

"Райффайзен Банк Аваль" официально сменил название

С 17 июня АО "Райффайзен Банк Аваль" официально сменил свое название на АО "Райффайзен Банк" с соответствующими изменениями в уставе банка и государственном реестре.

ВЛАСТЬ

Рада приняла законы о налоговой амнистии от Зеленского

Верховная Рада приняла пакет законов для проведения инициированной президентом Владимиром Зеленским налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализирвать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ принятых законов.

Кабмин отменил ограничение количества участников массовых мероприятий

Кабинет министров продлил действие карантина до 31 августа. В то же время отменены все ограничения по количеству участников массовых мероприятий и дистанции между ними, что фактически отменяет карантин для организаторов массовых музыкальных фестивалей.

Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов

Законом увеличены на 600 млн грн расходы госбюджета на зарплаты судьям за счет финансирования подготовки национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Кроме того, 140 млн грн на зарплаты судьям нереформированных судов выделено за счет Высшего антикоррупционного суда.

Зеленский ветировал закон о смягчении наказания за ложь в декларациях

Президент применил право вето и вернул в Раду закон, призванный усилить наказание за ложь в декларациях. Его инициировал сам Зеленский, но при голосовании нардепы внесли поправки, позволяющие не декларировать имущество членов семей чиновников, а также оставили условное наказание за неподачу декларации.

Кабмин утвердил стартовую цену приватизации ОГХК в 3,7 миллиарда

Кабинет министров утвердил условия конкурса по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн. Аукцион по продаже предприятия должен состояться до конца лета.

Таможенная служба впервые обнародовала данные о конкретных экспортно-импортных операциях

Таможенная служба открыла данные о конкретных экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности. Пока что опубликованы данные об около 4 миллиона экспортно-импортных операций с 13 февраля 2020 года.

Кабмин утвердил последнее решение для запуска рынка земли

Кабинет министров утвердил порядок проверки покупателей земли с целью соблюдения установленного лимита в 100 га. По словам министра агрополитики Романа Лещенко, таким образом завершено формирование нормативно-правовой базы для запуска рынка земли.

Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч

В частности, оклады среднего медперсонала будут составлять не менее 13,5 тыс. грн, врачей – не менее 20 тыс. грн. По словам Зеленского, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий".

СНБО ввело полный пакет санкций против Фирташа и Фукса

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции на Дмитрия Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". Российский бизнесмен Павел Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

ЭНЕРГЕТИКА

НАПК потребовало отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза"

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) потребовало от Кабмина отменить назначение Юрия Витренко на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" из-за наличия конфликта интересов. Сам Витренко с таким решением не согласен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в об отмене предписания НАПК в Окружной административный суд города Киева (ОАСК), который президент Владимир Зеленский требовал неотложно ликвидировать еще в начале апреля.

В свою очередь ОАСК приостановил предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза". При этом суд отметил, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по сути.

Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии

НКРЭКУ увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) для торговой зоны "ОЭС Украины". При этом для зоны "острова Бурштынской ТЭС" они остались неизменными.

"Энергоатом" вывел в резерв энергоблок Запорожской АЭС, что привело к росту цены электроэнергии

"Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №4 Запорожской АЭС в связи с балансовыми ограничениями из-за роста производство электроэнергии по "зеленому тарифу". Это привело к повышению цены на электроэнергию на 15% потерям дохода госкомпании в размере около миллиона долларов ежесуточно.

Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) раскритиковали предложенные НАК "Нафтогаз Украины" условия долгосрочных договоров на поставки газа, спрогнозировав из-за этого рост тарифов на отопление на 15-40%.

Верховный суд разрешил компаниям Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 1,1 миллиарда

Верховный суд отказался удовлетворить жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, которые разрешили двум компаниям Рината Ахметова не платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте. По данным "Укрэнерго", их долг составлял 1,1 млрд грн.

Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения

Министерство энергетики представит проект новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения на следующей неделе. Для населения, потребляющего объем электроэнергии до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч).

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" купит пассажирские вагоны на 3 миллиарда без конкурентных торгов

"Укрзализныця" купит у "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов. Ранее другие производители жаловались на крайне сжатые сроки поставки продукции в условиях тендера.

Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики повысило предельную стоимость бензина и дизельного топлива на вторую декаду июня на 0,9-1,18 грн за лит (на 3,6-5,6%). Крупнейшие розничные сети АЗС отреагировали на это повышением расценок уже на следующий день.

Дорогу в аэропорт "Борисполь" частично перекроют на два месяца

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту. Завершить все ремонтные работы планируется до 20 августа 2021 года.

КОРПОРАЦИИ

Налоговая милиция арестовала сеть АЗС Glusco друга Медведчука

Суд по ходатайству ГФС арестовал корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся АЗС и нефтебазы сети Gluscо, связанной с окружением Виктора Медведчука.

Арест последовал после сообщений, что формальный собственник Gluscо Нисан Моисеев и азербайджанская Socar находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС. Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Курченко лишился банка в России и бизнеса на оккупированном Донбассе

Банк России отозвал лицензию у российского "Энергомашбанка", связанного с беглым олигархом Сереем Курченко. Кроме того, боевики "ЛНР" и "ДНР" заявили, что подконтрольные структурам Курченко захваченные предприятия на Донбассе перешли под контроль нового инвестора из России.

Корейская группа Caris продала купленный в прошлом году завод в Броварах

ООО "Карис Украина", контролируемое южнокорейской группой Caris, вышло из состава акционеров компании "Карис Рейл Стрела", созданной после покупки простаивающего АО "Краностроительная фирма "Стрела" в Броварах в прошлом году. О причинах такого решения не сообщается.

Тем временем местные власти Стрыя Львовской области сообщают о планах Caris построить в этом районе завод по производству дорожных отбойников из переработанного пластика стоимостью более $60 млн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

У Фирташа нашли винодельный бизнес во Франции стоимостью 7,6 миллиона евро

Дмитрий Фирташ владеет 46 участками виноградников в регионе Новая Аквитания около французского Бордо, выяснили журналисты "Слідство.Інфо". Компания олигарха приобрела винодельню за 7,6 млн евро, однако она находится в залоге в российском банке "ВТБ".

Суд утвердил сделку со следствием подозреваемой по делу о рекордной взятке от Злочевского

Суд утвердил сделку со следствием бывшей главы департамента ГФС Елены Мазуровой по делу о рекордной взятке руководителям антикоррупционных органов в сумме $5 млн. В итоге она получила условный срок и сможет вернуть внесенный за нее залог по делу, который изначально составлял 120 млн грн.