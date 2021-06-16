В Украине зафиксировали 1 045 новых случаев COVID-19

На утро 16 июня в Украине зафиксировали 1 045 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 46 детей и 23 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 699 человек, умерло 78 пациентов, выздоровело – 4 802. При этом совершили 58 853 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 226 037 человек, выздоровело – 2 140 978, летальных случаев зафиксировали 51 847, также провели 10 576 820 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 543 265 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) – 287 884. За прошедшие сутки прививку сделал 62 591 человек.

Днем ранее, 15 июня, сообщали о 1 014 новых случаях COVID-19, 14 июня – о 420 случаях заболевания.