Экс-главе "Украгролизинга" сообщили о подозрении в злоупотреблениях на 4,9 миллиона, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему главе ГПАО "НАК "Украгролизинг" и его сообщнику, экс-главе частной компании, о подозрении в злоупотреблениях, в результате которых государственным интересам был нанесен вред на 4,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключил договор, по которому "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный поворотный заем частной компании в 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули госструктуре", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что указанные средства были потрачены в пользу юрлиц, подконтрольных близким родственникам экс-главы правления "Украгролизинга".

Правоохранители проводят расследование с августа 2019 года.