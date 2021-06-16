Нацбанк исключил из реестра пять финансовых компаний

Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений пять компаний.

Соответствующее решение было принято 11 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такие компании как ООО "Мани Экспресс", ЧО "Ломбард "Алдан" Бертольд и Компания, ЧО "Ломбард "Сундук" ООО "Медиа-Майдан и Компания" и ОДО "СК Роксолана" исключены на основании их собственных заявлений.

Еще одно учреждение – кредитный союз "Партнер-Кредит" – исключено вследствие отсутствия действующих лицензий.

У "Мани Экспрес" было три лицензии: на предоставление услуг по факторингу, предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, и на услуги по финансовому лизингу. Все были аннулированы 26 марта.

Ломбард "Алдан" имел лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, которую аннулировали 21 мая.

У ломбарда "Сундук" также была лицензия на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, которую аннулировали 23 апреля.

Страховая компания "Роксолана" имела 15 лицензий, которые были добровольно отозваны 30 апреля. Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков, наземного транспорта и страхованием кредитов.

У кредитного союза "Партнер-Кредит" была лицензия на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита. К союзу 28 мая была применена мера воздействия – аннулирование лицензии – в связи с отказом от проверки. Кроме того, компания не подавала регулятору финансовую отчетность за шесть, девять месяцев 2020 года, за весь 2020 год, а также за первый квартал 2021 года.