"Волыньгаз" зафиксировал 58 случаев незаконного использования газа с начала года

За пять месяцев 2021 года АО "Волыньгаз" обнаружил 58 случаев несанкционированного использования газа, из которых шесть – путем врезки в систему газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, всего за потребленный, но неоплаченный газ, нарушители должны уплатить более 643 тыс. грн начисленных убытков.

Отмечается, что согласно требованиям Кодекса ГРМ, за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить нанесенные газораспределительной компании убытки. В среднем, по каждому факту нарушений доначисляется около 15 тыс. грн.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", – подчеркнул коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомыз.

В компании добавили, что также было установлено 35 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям доначислили более 460 тыс. грн.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся при участии независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика совершается по подтвержденному факту кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждена экспертизой, то потребитель не оплачивает ее стоимость", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2018 года НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс ГРМ, согласно которым вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется уплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того, просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы – около 3 тыс. грн и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

АО "Волыньгаз" – газораспределительная компания, которая совершает свою деятельность на территории Волынской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

В 2020 году АО "Волыньгаз" поставило 250 тыс. своих клиентов около 400 млн куб. м газа.