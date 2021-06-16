Госдеп настаивал на введении санкций против "Северного потока-2", но Байден не согласился, – СМИ

Решение об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало особые разногласия в администрации США.

Как сообщают источники издания The Washington Post, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без каких-либо исключений для компании или исполнительного директора, передает Интерфакс-Украина.

Тем временем президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим.

В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США - Германией.

Поскольку трубопровод завершен более чем на 90%, чиновники Белого дома рассматривали этот проект как свершившийся факт, который не стоит того, чтобы подвергать опасности отношения между Вашингтоном и Берлином, отметили собеседники издания.

В мае Госдеп передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.