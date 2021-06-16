Минобороны передаст на приватизацию три отеля
Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.
"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – сказал он.
По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.
Ранее сообщалось, что общая кредиторская задолженность государственных предприятий, подконтрольных Министерству обороны, в 2020 году достигла 715,6 млн грн. Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве задолжал более 10 млн грн.