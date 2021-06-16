Фонд госимущества перенес приватизацию шести облэнерго и ОПЗ на 2022 год
Об этом на всеукраинском форуме "Украина. 30. Экономика без олигархов" сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает Интерфакс-Украина.
Согласно представленному им обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля – ОПЗ, а приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первом квартале 2022 года.
По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября - Первого Киевского машиностроительного завода (ранее – завод "Большевик"), а к концу ноября – столичного "Президент-отеля".
По словам исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена "Президент-отеля" – $12 млн, "Президент-отеля" – $15 млн.