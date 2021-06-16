Нацбанк разрешил открывать банковские счета с помощью документов в приложении "Дія"

Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В частности, регулятор разрешил во время открытия счетов предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные про регистрационный номер учетной карты налогоплательщика с использованием мобильного приложения "Дія", – написал он.

Напомним, в мае Министерство цифровой трансформации презентовало масштабное обновление приложения "Дія" – более 10 новых услуг, среди которых электронная подпись, петиции, изменение места регистрации, NFC-авторизация и другое.

По состоянию на май количество пользователей сервиса "Дія" превысило 10 миллионов.