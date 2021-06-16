Кабмин отменил ограничение количества участников массовых мероприятий (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, продлил действие карантина в Украине до 31 августа.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

По словам премьера, по состоянию на 10 июня в Украине достигнут "зеленый" уровень эпидемической опасности, что дает возможность продолжить смягчение противоэпидемических ограничений.

"Правительство официально сегодня продлит карантин до 31 августа 2021 года. Но в то же время мы ослабим определенные карантинные меры", – сказал Шмыгаль.

"В частности, пока у нас зеленый уровень, контроль самоизоляции у нас будет происходить через приложение "Вдома" и, вернее, фактически не будет осуществляться – это даст возможность обновить приложение", – пояснил премьер.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по итогам заседания правительства, решением Кабмина карантин в Украине продлен до 31 августа, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

"В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников", – сказано в сообщении.

Таким образом, отменены ограничения по количеству участников массовых мероприятий или посетителей заведений. Это также подтвердил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно обновленным правилам, ограничения по количеству мест вводятся только в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности.

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательных тестов на коронавирус (ПЦР или экспресс-тестов, сделанных не более чем за 72 часа) или подтверждения о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ.

Минздрав отмечает, что при "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Для иностранцев нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест, сделанный не более чем за 72 часа) или подтверждения о прохождении полного курса вакцинации.

Кроме того, Кабмин внес очередные изменения в условия установления на территории страны "зеленого" или "желтого" уровня карантина, тогда как "оранжевый" и "красный" будут определяться в пределах региона.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров принял решение продлить карантин до 30 июня.

После перевода всех регионов в "зеленую зону" эпидемической опасности в начале июня, Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.

Кроме того, упрощен въезд в Украину для иностранцев – теперь они при въезде помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ.