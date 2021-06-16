Кабмин предложил направить средства от растаможки евроблях на закупку вакцин

Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и, в частности, на закупку вакцин.

Соответствующий законопроект был утвержден на заседании правительства во избежания проблем финансирования в дальнейшем, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, всего Украина договорилась о поставках более 40 млн доз вакцин в 2021 году. Часть их уже оплачена, по другой – вносятся авансы.

"Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в Специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Вчера (15 июня, – ред.) начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуется, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2021 года расходы на борьбу с COVID-19 за счет государственного и местного бюджетов составили 19,5 млрд грн. В частности, на закупку вакцин от COVID-19 потратили 6,7 млрд грн.