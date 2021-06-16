Новини

Кабмин предложил направить средства от растаможки евроблях на закупку вакцин

3850
Кабмин предложил направить средства от растаможки евроблях на закупку вакцин
Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и, в частности, на закупку вакцин.

Соответствующий законопроект был утвержден на заседании правительства во избежания проблем финансирования в дальнейшем, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, всего Украина договорилась о поставках более 40 млн доз вакцин в 2021 году. Часть их уже оплачена, по другой – вносятся авансы.

"Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в Специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Вчера (15 июня, – ред.) начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуется, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2021 года расходы на борьбу с COVID-19 за счет государственного и местного бюджетов составили 19,5 млрд грн. В частности, на закупку вакцин от COVID-19 потратили 6,7 млрд грн.

Джерело:  Telegram
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини