Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард

Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили масштабный центр минимизации налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводу безналичных средств предприятий в наличные", – говорится в сообщении.

По данным следствия, налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы (ТКГ) формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, которые имеют в обороте наличные средства, за плату в размере 3-8% от суммы указанных услуг.

В дальнейшем через цепочку предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры товарно-материальных ценностей, необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 7-12% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонялись от уплаты налогов на сумму более 31 млн грн.

Общий ориентировочный объем проконвертированных средств в 2020-2021 годах составил более 1 млрд грн.

Во время одного из обысков охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление представителям налоговой милиции.

Всего по итогам обысков были обнаружены и изъяты $130 тыс. наличными (в эквиваленте более 3,5 млн грн), печати и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.