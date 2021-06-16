Зеленский допустил отсутствие кредита от МВФ: "Не вижу в этом глобальной проблемы"

Для макроэкономической стабильности Украины важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), включая получение очередного транша по программе, однако Украина вполне может обойтись и без этих средств.

Об этом президент Владмир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, стенограмму которого приводит пресс-служба главы государства.

"Это важно, прежде всего, для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", – сказал Зеленский.

В то же время он заявил, что не видит проблемы и в том случае, если Украина не сможет получить очередной транш от МВФ.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", – сказал президент.

При этом Зеленский считает несправедливым привязку выделения средств от МВФ к тем или иным конкретным условиям, так называемым "маякам".

"Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако – это их право", – добавил Зеленский.

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Как сообщалось, Зеленский также заявил, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Ранее в МВФ отмечали прогресс в переговорах с властями Украины, констатируя, что этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра действующей программы, а значит – и для выделения второго транша.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня. Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.