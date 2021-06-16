Приложение "Вдома" больше не понадобится при возвращении из-за границы, – Минцифры
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что соответствующее решение было вызвано тем, что на этой неделе все области Украины перешли в "зеленую" эпидемическую зону, что означает послабление карантинных ограничений.
Приложение запустили в апреле 2020 года. За это время им воспользовались почти 1 млн украинцев.
Им пользовались те, кто возвращался из-за границы в Украину, для прохождения обязательной 14-дневной самоизоляции. Вместе с приложением самоизоляцию можно было пройти в выбранном гражданином месте, а также отправить негативный результат ПЦР-теста для окончания самоизоляции.
В то же время в Минцифры подчеркнули, что "несмотря на то, что приложение сейчас не будет использоваться при пересечении границы в Украины, соблюдение карантинных ограничений остаются необходимым".