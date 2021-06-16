ГБР закупит черные микроавтобусы по 1,7 миллиона за штуку

Государственное бюро расследований (ГБР) договорилась о закупке четырех микроавтобусов на общую сумму 6,88 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Согласно условиям договоров, будут закуплены четыре автомобиля специального назначения на базе микроавтобуса Volkswagen T6 по 1,72 млн грн каждый.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 25 мая по результатам тендера заказало дочернему предприятию "Автотрейдинг-центр" легковых автомобилей на 8,9 млн грн. В частности, фирма поставит 12 автомобилей специализированного назначения Skoda Octavia A8 Ambition по 741,6 тыс. грн за штуку.