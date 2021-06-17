Лоукостер Pegasus Airlines запустит дневные рейсы из Анкары в Киев

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 1 июля запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт "Борисполь".

Авиакомпания будет совершать эти перелеты три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы внесены в расписание до 28 октября 2021 года, когда заканчивается летняя навигация, передает avianews.com.

Аэропорт "Борисполь" уже подтвердил слоты - временные промежутки, в которые могут летать самолеты.

Самолет Pegasus Airlines будет вылетать из Анкары в 10:10 и прибывать в Киев в 12:15, из Киева - в 13:05 с прибытием в Анкару в 15:10. Такой график позволяет сразу заселиться в гостиницу по прилету.

Минимальная цена авиабилетов начинается от $46 в одну сторону, от $93 туда-обратно. Самый дешевый тариф включает перевозку только одного места ручной клади. Его вес может быть любым, но габариты должны находиться в пределах 55х40х20 см по параметрам длина, ширина, глубина.

Сейчас Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом, после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании на маршруте составит 10 в неделю.

Ранее сообщалось, что Pegasus Airlines 3 июня открыл регулярные рейсы из стамбульского аэропорта Сабихи Гёкчен в восточной части города в Херсон.

Отмечается, что Турция разрешает въезд туристам из Украины, но при выполнении одного из условий. Человек должен пройти полную вакцинацию от COVID-19 или сделать ПЦР-тест перед вылетом.

Турция допускает также тесты на антиген, во время которых берется мазок из носоглотки, как в случае с ПЦР. Не стоит путать с тестами на антитела, при тестировании на которые берется кровь. Принимается тест именно на антиген.

Власти Турции в списке разрешенных документов указали справку о том, что человек переболел коронавирусом за последние 6 месяцев. Однако этот вид документа не стандартизирован, из-за чего могут возникнуть проблемы при проверке документов в аэропорту перед вылетом.

Туристическая страховка в Турцию стоит от 190 грн на одну неделю. Полис покрывает лечение в том числе от COVID-19.

При возвращении в Украину граждане Украины должны пройти 14-дневную самоизоляцию. От карантина освобождены люди, которые перед вылетом сдали ПЦР-тест или тест на антиген, или имеют сертификат о полной вакцинации от COVID-19.