Нацбанк выдал лицензию на предоставление лизинговых услуг ГИФКУ
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 11 июня 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Обе компании получили лицензии на оказание услуг по финансовому лизингу.
"Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение" было зарегистрировано в соответствующем реестре 26 февраля 2021 года, а ООО "Энира" – 16 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, в ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил обновленную редакцию устава Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), передав его в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Напомним, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение было создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики , защиты и поддержки национального товаропроизводителя.