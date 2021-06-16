Кабмин утвердил создание электронного реестра для подтверждения квалификации работников

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, утвердил положение "О Реестре квалификаций", который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров, которые будут присваивать квалификации на базе самообразования. Также с помощью Реестра работодатели в открытом доступе смогут проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.

Как сообщает Национальное агентство квалификаций, квалификационные центры будут осуществлять оценивание результатов обучения лиц, полученных путем неформального обучения или информального образования, присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк уточнил, что на первом этапе Реестр будет содержать информацию об аккредитованных квалификационных центрах, документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку, перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку, учет экспертов по аккредитации квалификационных центров и информацию о квалификации.

"HR департаментам больше не нужно будет искать на различных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить на едином ресурсе", – отметил Баланюк.

Он также добавил, что Реестр квалификаций станет главной информационной платформой для квалификационных центров.

"Каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустроиться, зайдет на сайт Реестра и получит информацию, где есть квалификационные центры, какова стоимость присвоении квалификации, что нужно знать и уметь для той или иной профессиональной квалификации", – сказал Баланюк.

В Национальном агентстве квалификаций также отмечают, что в конце 2020 года Реестр квалификаций запущен в beta-версии и теперь он готов для полноценной работы.