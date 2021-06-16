Предприятие "Энергоатома" начнет производить оборудование для хранилища отработанного топлива

На заводе нестандартного оборудования и трубопроводов ОП "Атомэнергомаш" будет выпускаться новый вид продукции – поглощающие вставки для контейнеров сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС. Предприятие получило сертификат на их серийное производство.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Отмечается, что такая технология есть только в пяти странах мира, а теперь и в Украине.

"Создать полную технологическую цепочку изготовления поглощающих вставок помогли физики Харьковского технологического института и специалисты научно-исследовательского института имени Патона. На заводе создали специальный участок с обустроенными лабораториями, приобрели необходимое оборудование, обучили персонал и отработали новые высокоточные технологии на каждом этапе", – сказано в сообщении.

До конца года запланировано изготовить для Запорожской АЭС 138 поглощающих вставок.

ОП "Атомэнергомаш" является обособленным машиностроительным подразделением ГП "НАЭК "Энергоатом", производителем ключевого оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газовой и нефтехимической промышленности.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с шестью энергоблоками установленной мощностью 6 тыс. МВт. Станция генерирует в Объединенную энергетическую систему Украины почти 40% всей электроэнергии, вырабатываемой отечественными атомными электростанциями, и пятую часть от общего производства электроэнергии в стране.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива сможет принять первую партию отработавшего ядерного топлива.

"Энергоатом" 21 декабря 2020 года завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча-Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.