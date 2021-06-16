Кабмин утвердил госпрограмму безопасности полетов

Кабинет министров утвердил государственную программу по безопасности полетов, которая позволит ввести эффективную систему управления в этой сфере на уровне государства и авиакомпаний.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 16 июня, передает Укринформ.

Согласно пояснительной записке к распоряжению, в Украине предполагается внедрить положения Европейского регионального плана по безопасности полетов и положения Международной организации гражданской авиации (ICAO). В то же время планируется установить критерии безопасности полетов и ее приемлемого уровня, провести анализ существующего уровня безопасности и ввести госнадзор за субъектами и объектами авиационной деятельности.

Программа нацелена на введение системного подхода к управлению рисками для безопасности полетов.

Кроме этого, программой предусматривается повышение эффективности расследования авиационных происшествий и инцидентов. В частности, Украина должна установить правила расследования в соответствии со стандартами и рекомендациями ICAO и регламента Европейского союза, а также установить порядок и процедуры расследований в Правилах технических расследований авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Отмечается, что поэтапное внедрение программы позволит каждому субъекту авиационной деятельности обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 4 июня было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.