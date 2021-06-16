В России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации значительной части работающих.

Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи Москвы и Московской области, передает РБК.

В документах главных санитарных врачей указывается, что не менее 60% от общей численности работников необходимо до 15 июля привить первой дозой или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – второй дозой.

Организовать вакцинацию поручено руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. При этом московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб.

Принудительно вакцинировать будут людей, которые трудятся в следующих сферах и учреждениях: общепит, торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны, клиентские структуры банков, транспорт, ЖКХ и энергетика, театры, музеи, библиотеки.

Новые меры объясняют неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Так, в Москве с 7 по 13 июня ежедневный прирост числа заболевших составлял 20%. В Московской области число выявленных инфицированных за этот же период возросло на 13,1%.

Первым регионом в РФ, объявившим об обязательной вакцинации 25 мая, стала Якутия. В распоряжении главного санитарного врача республики говорилось, что сотрудников, которые не хотят ставить прививку, не допустят к работе.