Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года в 2,3 раза, – Таможенная служба

Украина в январе-мае 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза (на $99,22 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $77,98 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В Венгрию за пять месяцев поставлено электроэнергии на $38,39 млн, Польшу – на $22,82 млн, Румынию – на $11,23 млн, другие страны – на $5,54 млн.

Кроме того, Украина за этот период импортировала электроэнергию на $56,66 млн против $107,61 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $24,09 млн, Словакии – на $21,52 млн, РФ – на $4,98 млн, других стран – на $6,08 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-апреле 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 3,1 раза (на $112,98 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $53,94 млн.

В 2020 году Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн. В том числе в Венгрию поставила э/э на $130,08 млн, Польшу – на $84,97 млн, Румынию – на $49,717 млн, другие страны – на $16,07 млн..