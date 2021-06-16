Кабмин назначил госсекретарем Мининфраструктуры соратника Кубракова

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, назначил государственным секретарем Министерства инфраструктуры Андрея Почтарева, которого признали победителем конкурса на указанную должность.

Об этом сообщил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

До этого назначения с июня 2020 года Почтарев был заместителем главы "Укравтодора", который ранее возглавлял нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков.

До прихода в "Укравтодор" Почтарев работал первым заместителем руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.