Кабмин выделил 1,2 миллиарда на закупку трамваев для Днепра и Кривого Рога

Кабинет министров Украины направил 1,2 млрд грн субвенции Дорожного фонда госбюджета на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог и утвердил соответствующие Порядок и условия предоставления субвенции в 2021 году.

Об этом говорится в постановлении правительства №607 от 9 июня 2021 года.

Так, согласно постановлению, средства в размере 1,2 млрд направляются Министерству инфраструктуры для предоставления субвенции из государственного бюджета областному бюджету Днепропетровской области на закупку новых трамваев для Днепра и Кривого Рога путем установления министерству по специальному фонду госбюджета объема расходов развития (общегосударственные расходы и кредитование) по новой бюджетной программе.

Также необходимо обеспечить:

Министерству инфраструктуры - согласование предоставления субвенции, предусмотренной пунктом 1 этого постановления, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета;

Министерству финансов - после указанного согласования открытие новой бюджетной программы и внесения соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

В настоящее время основу трамвайного парка Днепра составляют модернизированные трамваи "Татра", также эксплуатируются вагоны производства "Татра-Юг" и около 30 трамваев КТМ выпущенных в 90-х годах прошлого века (российского производства).

Кривой Рог преимущественно эксплуатирует старые вагоны КТМ5, а новые вагоны (7 штук модели К1 производства "Татра-Юг") последний раз закупались в 2007-2008 годы. Линия скоростного трамвая города в основном эксплуатирует вагоны выпуска 80-х годов.