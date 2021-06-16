Кабмин утвердил концепцию обещанного Зеленским университета за 7 миллиардов

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, утвердил концепцию реализации проекта "Президентский университет".

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

"Проект "Президентский университет" должен начать образцовую модель инновационного образовательно-научного хаба путем создания современного заведения благодаря концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны. При этом формат проекта позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести, при необходимости, изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие основные правовые, организационные, финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования", – сказано в сообщении.

Целью проекта является создание университета, сочетающегой высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

В университете планируется готовить специалистов и осуществлять исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

"Преимуществами университета должны стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов из неакадемической сферы ‒ бизнеса, государственного управления и тому подобное", – отмечается в сообщении.

При этом для выпускников нового вуза предполагается реализация принципа "сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе".

На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпусы, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта "Президентский университет" образована рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации ‒ отдельное структурное подразделение – Центр специальных проектов.

Как сообщалось, 31 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.

Строительство президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" за три года оцениватся в 7,2 млрд грн.