Госгеонедр обнародовала данные о нефтегазовых скважинах и площади месторождений

Интерактивные карты Государственного геологического портала дополнили новыми данными с обозначениями контуров площадей специальных разрешений, контуров и точек центров месторождений полезных ископаемых, точек размещения нефтегазовых скважин.

Интерактивная карта предусматривает переход к базе данных специальных разрешений на пользование недрами, данных о запасах и добыче полезных ископаемых, паспорта нефтегазовых скважин, сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Кроме того, на карте подключены слои областей, районов, объединенных территориальных общин, что позволяет определить принадлежность объектов недропользования к конкретным административным единицам, а также газотранспортной системе.

На Государственном геологическом портале в разделе "Открытые данные" эта информация также доступна для загрузки в форме открытых данных, может быть загружена и обработана любой геоинформационной системой.

Государственная служба геологии и недр отмечает, что в открытом доступе уже находятся базы поданных заявлений на получение спецразрешений и на выставление участков на аукцион.

В июле планируется запустить электронный кабинет недропользователя, который интегрирует базы данных и сервисы от подачи заявления на получение, продление, расширение границ специального разрешения.